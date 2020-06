Calamai: “Se il prossimo anno Commisso vuole centrare l’Europa serve un centravanti da 20 gol. Franchi? Nessuno può negare che è bello”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai tramite Twitter ha parlato del match di ieri contro il Brescia ma non solo: “Vlahovic è un grande talento, Cutrone non convince, Chiesa non è un bomber: se vuole andare in Europa il prossimo anno la Fiorentina deve comprare un centravanti da 20 gol garantiti. Il Franchi? Forse lo butteranno giù o forse verrà abbandonato però nessuno può negare che è bello”.

0 0 vote Article Rating