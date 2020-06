Calamai: “Se l’alternativa a Iachini sono De Zerbi, Liverani e Juric io mi arrendo. Il prossimo allenatore deve portare la Fiorentina in Europa”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di Iachini e del Futuro: “Prima di Iachini, la Fiorentina era un colabrodo, la Fiorentina era in situazione di classifica pericolosa ora sta bene e può lavorare sul futuro. I profili di cui si parla sono Liverani, De Zerbi e Juric. Liverani gran giocatore ma non ha fatto niente, Juric ha fatto bene a Verona, ma ha avuto belli esoneri. Cosa ha Juric di diverso da Iachini. Se parlate di qualità di calcio andate a vedere il Genoa e il Palermo di Iachini. Il prossimo allenatore deve portare la Fiorentina in Europa. Beppe parla ascolano, non ha il fisico alla Fonseca ma non dobbiamo cadere nel trappolone. Quando Rocco l’estate scorsa ha confermato Montella ha deciso lui, strada facendo pare abbia detto io non avevo capito che quella serie di sconfitte aveva creato un problema. Se l’alternativa a Iachini sono questi nomi, mi arrendo”

