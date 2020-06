Calamai: “Se le carte sul tavolo sono queste, la soluzione è Campi. Chi non è d’accordo non dica sto con Rocco. Aiutiamo un uomo che sta lavorando per Firenze”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando dei problemi dell’area di Campi: “Problemi per il cono di volo non ci sono, problemi di viabilità non ci sono anche se c’è da realizzare un nuovo casello autostradale. C’è già un piano per la tramvia. C’è già tutto quello che serve, c’è un’area grande perchè per uno stadio ci servono due ettari e li ce ne sono trentacinque. Si parla di anni, ma credo che serva qualcosa di definitivo. I proprietari, mi par di capire, che vogliono partecipare al progetto di Fiorentina e che Fiorentina aprirà agli imprenditori che vorranno partecipare”.

E poi: “Il problema è quello di spingere tutti insieme verso una soluzione che va in porto è LA soluzione. Se le carte sono quelle che ci sono sul tavolo, la soluzione è Campi. Chi non è d’accordo si leva la bandiera e dice Io sto con Rocco. Allora vorrà dire che si farà alla svelta per tramvia, viabilità, cerchiamo di aiutare tutti un uomo che sta lavorando per Firenze”