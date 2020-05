Calamai: “Senza diritti tv e Mediacom, la Fiorentina sarebbe povera. C’è necessità di creare infrastrutture perchè…”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno Toscana della ripartenza: “Intanto si riparte, è una forma di rispetto nei confronto di professionisti che non fa parte del loro DNA, nessuno atleta sta fermo due mesi. ”

E sul bilancio: “Se togli i soldi dei diritti televisivi e senza Mediacom, la Fiorentina sarebbe povera. Non se ne esce dalla necessità di creare infrastrutture. Il Centro Sportivo a alzare sempre di più il numero di talenti che vanno ad arricchire la tua squadra. In secondo aspetto, lo stadio. Il problema non è lo stadio ma tutto quello che accompagna lo stadio. Rocco Commisso e Joe Barone sono determinati a farlo, e per quello che ho capito: nuovo”.

E sul futuro di Iachini: “Non esiste rapporto tra le certezze che può darmi Beppe o il dubbio. Io spero che la scelta sia senza se e senza ma da parte della società”