Calamai: “Serve un’identità tattica: durante la partita contro l’Atalanta ho provato un senso d’imbarazzo”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno per analizzare le insidie della sfida di domani contro la Sampdoria e per parlare dell’attuale momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “In questo momento ritengo Vlahovic più avanti rispetto a Cutrone: mi convince molto più il serbo come centravanti, è più funzionale. L’ex Milan è molto simile a Pippo Inzaghi, sa muoversi in area di rigore e può far male. La Fiorentina in questo momento non riesce a mettere sotto assedio l’avversario, è per questo motivo che Cutrone non incide. Nell’ultima gara contro l’Atalanta ho visto segnali di recupero da parte dei Chiesa. In un momento come adesso, in cui sta bene, io lo riporterei a tutta fascia. Non ha le qualità di giocatori come Dybala, va riportato 20 metri indietro. Io credo che la Fiorentina si salverà tranquillamente, non credo sia utile farsi prendere dall’ansia. Proprio per questo sono dell’idea che sia opportuno provare già da adesso a dare una precisa identità tattica alla squadra andando oltre il 3-5-2. Contro l’Atalanta vedendo tutte quelle pallonate lunghe ho provato imbarazzo per i ragazzi in campo, per me è stato peggio del risultato finale”