Calamai: “Speravo che il 3-5-2 fosse emergenza. Davanti con solo Ribery e Vlahovic avremo sempre dei problemi”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando della sfida di domani: “La Lazio è pericolosissima, non sta andando bene in casa ma questo non c’entra nulla. Non scoppia di salute, ma questo lo rende ancora più pericolosa. Mi aspetto una Fiorentina che può riuscire a fare gol. Deve arrivare a questi 20/21 punto a fine girone d’andata, ci sono tutte le condizioni per farlo. La Fiorentina sta cercando un progetto tattico, un mercato legato al 3-5-2 ti fa capire dove andrà la Fiorentina”.

E ancora: “Al posto di Biraghi c’era Venuti, uno molto difensivo. Senza Biraghi non c’era quello che te la portava avanti in una certa maniera. Speravo che il 3-5-2 fosse una emergenza e che si potesse andare con il 4-3-1-2 con Ribery dietro due punte. 3-5-2 con Ribery e Vlahovic avremo sempre dei problemi, mi auguro di sbagliare, ma tranne Vlahovic e Castrovilli son tutti giocatori che segnano pochi”.