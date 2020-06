Calamai: “Su Iachini avrei preferito una posizione più netta da parte di Commisso. Ma può essere il tecnico giusto per portare la Fiorentina in Europa?”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ripartenza? Sono convinto che andiamo incontro a un’anomalia in casa viola. Il calcio a cui ci apprestiamo non è quello vero: si gioca con il caldo, senza tifosi e ogni tre giorni. Se la Fiorentina inanella un paio di risultati subito all’inizio è salva: ma i giocatori che sanno di correre rischi fisici e non hanno motivazioni possono davvero dimostrare qualcosa? Iachini? Avrei preferito una posizione più netta da parte di Commisso su di lui, qualcosa del tipo ‘valuteremo’. Ma non si potranno trovare indicazioni su qualcosa che non è calcio. Ci dobbiamo chiedere se questo allenatore può essere quello che in una stagione senza coppe può condurre la squadra all’Europa. Ha dimostrato di saper vincere, essere benvoluto, di metterci il cuore. E allora non vedo perché non si possa continuare con lui”.

