Calamai: “Torreira a centrocampo, Milik davanti e tenere Pezzella e Milenkovic: così la Fiorentina può giocarsela con tutti”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “Per prendere Torreira venderei Pulgar, Benassi, Zurkowski. Un centrocampo Torreira–Amrabat–Castrovilli permetterebbe alla Fiorentina di giocarsela davvero con tutti. Poi prendi un bel centravanti, mi piacerebbe Milik, tieni Pezzella e Milenkovic e la squadra è fatta. Quanto costerà Milik? Non più di 50 milioni, cifra raggiungibile con i soldi di Chiesa che ormai considero venduto. Tra l’altro Torreira, benché mi piaccia da morire, di fatto ha fallito alla prima esperienza europea, ragion per cui sarebbe assolutamente raggiungibile. Ribery? Non è che lui fa la lista dei giocatori che vuole alla Fiorentina, al massimo può dare dei consigli su qualcuno con cui è rimasto in contatto. Dalbert? Ha fatto sicuramente male, ma non si può migliorare in tutti i ruoli. Bisogna vedere quali sono le priorità, e in questo momento l’esterno non lo è”.

