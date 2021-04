Calamai: “Vi svelo il momento in cui ho capito che Vlahovic è speciale. Allenatore del futuro? Gattuso o Mister X”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Mi ha impressionato la condizione fisica della squadra: considerando che arriverà anche il caldo, la Fiorentina è messa bene perché le gambe ce le ha. La quota salvezza si è salvata, per me servono almeno altri cinque punti. A Bologna mi prenderei anche un pareggio, guardando poi i risultati delle altre: l’importante è non fermarsi. Guardando il calendario, per me quello peggiore ce l’ha lo Spezia. Vlahovic? E’ speciale, per me lo era già dal momento in cui contro Sassuolo e Verona nel girone d’andata calciò due rigori pesantissimi. Sono mesi in cui ogni partita questo giocatore ha messo dentro qualcosa. Perderlo farebbe male, perché rispetto a Chiesa è un prodotto della gestione Commisso. Allenatori? Gattuso o un Mister X, ma un uomo di calcio mi ha detto di stare attenti alla pista che porta a Cannavaro: credo che sia un’ipotesi legata a Lippi“.