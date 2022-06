Calcio Storico Fiorentino 2022: Biglietti ancora a disposizione per il pubblico. Costi dei tagliandi e programma delle gare

Ci sono ancora biglietti a disposizione per il pubblico per il Torneo del Calcio storico Fiorentino 2022. Per consentire a tutti di poter partecipare alla prima semifinale, in calendario venerdì 10 giugno, è stato deciso di posticipare l’inizio della partita tra Azzurri e Bianchi alle 19, con partenza del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina da piazza Santa Maria Novella alle 17 ed ingresso Corteo in piazza Santa Croce alle 18.

Orari consueti invece per la seconda semifinale e la Finale: sabato 11 giugno la partita tra Rossi e Verdi avrà inizio alle 18 con partenza del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina da piazza Santa Maria Novella alle ore 16. Ingresso del Corteo in piazza Santa Croce alle 17. Stessi orari per la Finale, in calendario venerdì 24 giugno. La partita avrà inizio alle 18. la partenza del Corteo storico della Repubblica Fiorentina avverrà da piazza Santa Maria Novella alle 16. L’ingresso del Corteo in piazza Santa Croce è previsto per le 17.

I biglietti del Calcio Storico Fiorentino, solo per le partite del 10 e 11 Giugno, potranno essere acquistati esclusivamente presso la sede del BoxOffice, Via delle Vecchie Carceri 1.

Costo dei biglietti: 80€ Tribuna Onore Centrale – 60€ Tribuna Onore Laterale – 40€ Tribuna C – 29€ Curve colori.