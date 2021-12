Benassi e Amrabat verso una probabile partenza, ecco le destinazioni. L’ex obiettivo Rugani corteggiato da…

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Amrabat e Benassi sono due giocatori in partenza in casa viola. Su Benassi per il secondo ci sarebbero due pretendenti: il Crotone e Il Parma di quello che fino a giugno è stato il suo allenatore, Beppe Iachini, che lo rivorrebbe con sé. Anche Amrabat si trova sulla lista dei partenti: su di lui il Torino resta in pole position.

Riguardo, infine, l’ex obiettivo Rugani, la Lazio di Sarri lo vorrebbe: secondo quanto riportato da Il Messaggero,il tecnico toscano continua a chiedere un difensore centrale a Lotito.