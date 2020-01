Calciomercato Fiorentina: Anche Montiel in uscita. Il nodo da sbrogliare riguarda il centrocampista

Secondo quanto scrive Alfredopedullà.com, per l’attacco il nome che intriga di più la Fiorentina è quello di Patrick Cutrone, ci sono stati contatti proficui sia con il Wolverhampton che con l’entourage dell’ex Milan. L’alternativa è Petagna ma resta da capire la volontà della Spal di privarsene. In uscita i vari Cristoforo, Eysseric e Montiel, il nodo da sbrogliare riguarda il centrocampista; Duncan piace ma il Sassuolo è una bella bottega, non sempre disponibile a gennaio, anche se l’ex Inter ha voglia di una nuova esperienza.