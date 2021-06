Benvenuto Burdisso ed è caccia al connazionale Gonzalez: La prima scelta per il reparto offensivo

Ha iniziato il suo nuovo impegno con la Fiorentina l’argentino Nicolas Burdisso che darà il suo apporto sul mercato.

In coppia con il direttore sportivo Pradè, l’ex calciatore di Inter e Roma sarebbe ben felice di portare in maglia viola il suo connazionale Nicolas Gonzalez, la prima scelta per quanto riguarda il reparto offensivo.

La trattativa con lo Stoccarda però è ancora tutta in salita, perché c’è una bella differenza tra la richiesta dei tedeschi e l’offerta fatta dai viola.