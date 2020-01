Calciomercato Fiorentina, Berge risale la corrente

Dopo aver parzialmente sistemato la propria classifica, la Fiorentina deve provare a fare lo stesso anche con la rosa a disposizione del tecnico Iachini. Per quanto riguarda il centrocampista, oltre al favoritissimo Duncan del Sassuolo, c’è da segnalare come il Corriere dello Sport-Stadio rilanci, benché sia un giocatore dalla caratteristiche molto diverse rispetto allo stesso Duncan, il nome di Sander Berge, 21enne del Genk. La società è consapevole del fatto che il suo cartellino costi tanto, ma i fari non si sono mai spenti nei suoi confronti.