Calciomercato Fiorentina, Bonaventura può escludere Nainggolan. I viola preferirebbero spendere su un altro reparto

Non solo Nainggolan, per il centrocampo della Fiorentina c’è sempre la carta Bonaventura da tenere in considerazione. Ovvio che uno escluda l’altro, anche se ci sono costi diametralmente opposti. Il centrocampista offensivo del Milan, infatti, è in scadenza col club rossonero e arriverebbe a zero. Per il belga servirebbe un investimento molto oneroso. E secondo quanto riporta La Nazione, l’orientamento della Fiorentina pare essere più quella di spendere per un difensore.