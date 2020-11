Calciomercato Fiorentina: dalla Serie B spunta un nuovo nome in orbita viola

In piena sosta Nazionali a far da padrone è senza dubbio il calciomercato, visto che tra poco meno di due mesi si riapriranno le trattative. I vari club sono già pronti a cogliere le prime occasioni. In tal senso, uno dei protagonisti del campionato cadetto resta in scadenza il prossimo 30 giugno: è corsa a tre per il colpo dalla B.

Secondo quanto riportato da ‘Asromalive’, la Roma di Fonseca avrebbe messo nel mirino Stefano Sabelli, ma oltre ai capitolini anche la Fiorentina sarebbe alla finestra in caso di mancato rinnovo del difensore, e proverebbe a portarlo in Serie A tra gennaio (a prezzo basso) e giugno (gratis). Il 27enne terzino è in scadenza a giugno con il Brescia di Cellino e può quindi rappresentare una ghiotta occasione nelle prossime due sessioni di mercato. In tal senso, su Sabelli, la concorrenza rischia di essere ampia, visto che anche il Bologna di Sabatini, attento sul classe 1993 che in stagione ha collezionato 5 presenze e soli 493′. Situazione in divenire: è corsa a tre per il terzino del Brescia, al momento lontano dal rinnovo.