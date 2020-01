CALCIOMERCATO FIORENTINA: DECIDE COMMISSO, PRADE’ HA LISTA. DUE ANNUNCI POSSIBILI IN BREVE TEMPO. NESSUNA OPERAZIONE SALVEZZA, SI PENSA GIA’ AL FUTURO

Deciderà Commisso, come e quanto spendere. Pradè dopo la partita contro il Bologna, metterà tutto sul tavolo. Si confronterà con il proprietario della Fiorentina, assieme a Barone, e si farà dire in che direzione andare. Non vuole sbagliare il ds gigliato e proprio per questo coinvolgerà tutti. Dando una, due, tre alternative per ruolo. Giocatori più o meno costosi, giocatori più o meno acquistabili, giocatori di varie fasce di valore. Naturalmente Pradè arriverà all’appuntamento anche con le indicazioni di Iachini, l’allenatore, che però non dovrebbe partecipare al summit.

Beppe ha già detto, in questi giorni, i ruoli dove secondo lui c’è da rinforzare la rosa per avere maggiori soluzioni. E ha detto la sua anche su Pedro: valutarlo nelle prossime due-tre gare, prima di decidere se mandarlo a giocare, oppure cederlo direttamente. Quindici giorni dove, insomma, il brasiliano si giocherà la sua esperienza fiorentina.

Sui nomi del mercato, qualcuno è sicuramente uscito, ma altri sono ancora top secret. Molto, appunto, dipenderà da cosa deciderà Rocco. E anche il risultato di Bologna, potrebbe essere decisivo, per capire se dare un’accelerata da subito (con il rischio di spendere di più del reale valori dei calciatori) o se invece si potrà attendere qualche giorno in più. Magari le ultime due settimane di mercato quando, appunto, qualche sconto potrebbe esserci. E’ altrettanto chiaro che i migliori calciatori si comprano subito, perché la concorrenza è spietata. Proprio per questo Pradè ha lavorato per tempo, e sul tavolo a Rocco metterà anche operazioni vicinissime alla chiusura.

Forse già da martedì due calciatori potranno essere annunciati. La punta e il centrocampista per intendersi, i due ruoli dove c’è maggiore bisogno. Commisso, rimarrà a Firenze fino alla gara di Coppa Italia contro l’Atalanta al Franchi. Per quella data tutto sarà deciso. Arriveranno giocatori per il presente ma anche per il futuro. Nessuna operazione sarà improntata per la ‘salvezza’. Si pensa ad altro, ad altri obiettivi. Prima, però, occorrerà allontanare la paura. Già con una prestazione all’altezza in quel di Bologna.