Calciomercato Fiorentina, definita la strategia per gennaio. Avanti tutta per due obiettivi

Il calciomercato della Fiorentina ha ormai le idee chiare: avanti tutta per chiudere al più presto le due operazioni che portano a Jonathan Ikoné e a Borja Mayoral. Il francese è stato promosso a pieni voti dopo l’ultima prestazione in Champions League: nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro tra le due società per chiudere l’affare.

Per quanto riguarda l’attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid e in forza alla Roma, la Fiorentina continua a battere con forza la pista del prestito. L’obiettivo è quello di evitare un esborso economico importante (adesso o nel futuro a breve), esborso che potrebbe far comodo per accendere altre situazioni. A riportarlo è La Nazione.