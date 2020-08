Calciomercato Fiorentina, è forte la tentazione di “liberare” uno tra Pezzella e Milenkovic. Due alternative di spessore e una trattativa slegata

Le offerte – piuttosto buone – per Milenkovic e Pezzella non mancano e la tentazione di ’liberare’ almeno uno dei due è realistica. Da qui i passi, concreti, per capire quale potrebbe risultare l’affare migliore (in chiave tecnica ed economica) dopo i sondaggi già avviati nella direzione di tre giocatori che andrebbero molto bene a Iachini. In particolare, come scrive La Nazione, l’innesto pesante dovrebbe uscire fra Izzo del Torino e Todibo del Barcellona mentre l’arrivo di Ceppitelli risulta storia a parte perché legato alla trattativa che sta portando Sottil a Cagliari

0 0 vote Article Rating