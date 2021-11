Calciomercato Fiorentina: Ecco i quattro giocatori che potrebbero dire addio a gennaio

Non solo calciomercato in entrata: la sessione di gennaio per la Fiorentina sarà intensa anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato da La Nazione, ci sarebbero almeno quattro giocatori viola che nelle prossime settimane potrebbero trovarsi a valutare proposte per il loro futuro.

Si tratta di Callejon, Pulgar, Amrabat e Kokorin. Per quanto concerne i due centrocampisti, questi avranno la possibilità di giocarsi occasioni importanti e di conseguenza mettere la Fiorentina nella condizione di preventivare introiti di una certa consistenza. Per Callejon e Kokorin, invece, il vero affare sarebbe quello di togliere dal bilancio il peso di due ingaggi di prima fascia.