Calciomercato Fiorentina: Ecco il nome nuovo per la difesa. E c’è sempre la Juventus di mezzo

Parlando di calciomercato, c’è un nome nuovo nell’agenda dei dirigenti della Fiorentina. Secondo Tuttosport si tratta del difensore del Genoa, Cristian Gabriel Romero. Però c’è sempre la Juventus di mezzo anche in questa pista, perché il giocatore è di proprietà del club bianconero, parcheggiato nella Genova rossoblu in prestito. Il quotidiano sportivo riporta che i viola hanno sondato il terreno per lui, così come per il regista di centrocampo, Rolando Mandragora (ma questa non sarebbe di certo una novità).