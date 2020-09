Calciomercato Fiorentina: Entra in scena Camara. L’Olympiakos parte alto

La Fiorentina è fortemente interessata all’acquisizione del centrocampista dell’Olympiakos, Mady Camara. Per la cessione del 23enne guineano, la formazione del Pireo chiede 20 milioni di euro. Questo è quello che scrive stamani Sport24.gr.

Camara viene da una stagione molto positiva (7 gol e 5 assist in 51 presenze) che lo ha fatto entrare nell’ottica anche di altri club italiani (negli scorsi mesi si era parlato della Roma su di lui). La fonte citata specifica anche però che c’è la possibilità di trattare sul prezzo e che alla fine l’Olympiakos potrebbe accontentarsi della stessa cifra incassata per Tsimikas, recentemente ceduto al Liverpool per circa 14 milioni di euro.