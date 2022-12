Calciomercato Fiorentina: I nomi per rinforzare le fasce. I viola monitorano Boga, ma non solo

Per rinforzare le fasce la Fiorentina continua a monitorare l’atalantino Jeremie Boga sul quale c’è anche il Leicester, ma non perde di vista Josip Brekalo, che piace molto anche al Monza e che sta faticando a trovare spazio nel Wolfsburg e l’australiano Ajdin Hrustic del Verona. Questo è quello che viene riportato in tema mercato stamani da Tuttosport.

Sull’agenda viola resta sempre cerchiato anche il nome del sampdoriano Abdelhamid Sabiri, altro nazionale marocchino messosi in evidenza ai Mondiali: la cessione di Maleh o Zurkowski più conguaglio potrebbe essere il grimaldello per scardinare le difese del club genovese.