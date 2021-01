Calciomercato Fiorentina: I riflettori viola puntati su El Shaarawy. Torreira si lavora sulla cifra del riscatto

Il calciomercato invernale comincia ufficialmente oggi. Per quanto riguarda la Fiorentina, su La Nazione si legge che i viola, come attaccante esterno hanno i riflettori sempre puntati su El Shaarawy, che ha intenzione di tornare in Italia dopo aver trascorso l’ultimo suo periodo in Cina.

Per il centrocampista invece, Pradè continua a tenere nel mirino Torreira, che vuole chiudere l’esperienza (negativa finora) in Inghilterra all’Arsenal e che l’Atletico Madrid è disponibile a far ripartire con la formula del prestito.

L’interesse della Fiorentina sembra più marcato rispetto a quello del Torino e nelle prossime ore si lavorerà per arrivare a un punto d’intesa sulla cifra che potrebbe andare bene a tutti al momento di definire il riscatto del giocatore a titolo definitivo.