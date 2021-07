Calciomercato Fiorentina: I viola guardano ancora al Sudamerica

La Fiorentina guarda ancora in Sudamerica per il proprio mercato. Sull’argomento ritorna stamani anche il quotidiano Tuttosport dove si legge che per i viola, che hanno già acquistato Nicolas Gonzalez in questa sessione, si riaccende la pista Jorge Carrascal.

Carrascal, si legge ancora sulla fonte citata, vorrebbe approdare in Serie A, la Fiorentina però non ha fretta e spera di prenderlo ad una cifra che non superi i 15 milioni di euro (tra parte fissa e bonus).