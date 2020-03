Calciomercato Fiorentina, i viola ripartono da Ribery. Un altro anno ancora a Firenze

“Ribery ha portato qualcosa di più alla Fiorentina con la sua esperienza, è un top player del nostro campionato”. Si riparte da questa frase detta dal direttore generale viola, Joe Barone, per parlare del rapporto che intercorre tra la società e il campione francese.

E’ vero, questa è stata un’annata sfortunata per tutti, il suo grave infortunio alla caviglia, arrivato a seguito di un’entrataccia di Tachtsidis in Fiorentina-Lecce, ha segnato questa stagione e da mesi non lo vediamo in campo. Ma c’è la convinzione che Ribery possa presto tornare ad essere protagonista, tornare ad essere risolutivo come lo è stato ad inizio anno, con gol e assist. Ha ancora un anno di contratto coi viola e questo contratto verrà rispettato. Sicuramente un buon punto di partenza dal quale riniziare.