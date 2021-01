Calciomercato Fiorentina: Il budget per operare c’è e non dipende dalle cessioni

Il mercato in entrata della Fiorentina è un mercato che non sarà legato alle cessioni, ma semmai alle occasioni. E per riuscire ad arrivare a queste occasioni, il direttore sportivo viola, Pradè, non sarà vincolato alle partenze, perché la proprietà Commisso non gli ha negato il budget per operare sul mercato a prescindere dagli esuberi attuali.

Questo è quello che si legge stamani su La Nazione. Notizia sicuramente rassicurante perché il vendere per poter comprare è una filosofia difficile da perseguire, specialmente in questi tempi in cui di soldi non se ne vedono tanti a giro.