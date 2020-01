Calciomercato Fiorentina: Il centravanti la priorità; difensore e centrocampista verranno scelti con più calma

“Penso che alla fine acquisteremo 2-3 giocatori in questo mercato. Però se spendiamo soldi voglio elementi che siano giusti anche per il prossimo anno quando costruiremo una squadra più forte. Non solo gente buona per 6 mesi. Iachini? Ha bisogno di un po’ di tempo per portare la Fiorentina dove vuole lui”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha liquidato in fretta il tema mercato ieri nella propria conferenza stampa. Nelle prossime 48 ore dovrebbe arrivare Cutrone. Prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto tra i 16 e i 18 milioni. Un attaccante utile per realizzare subito i gol salvezza ma perfetto anche per una Fiorentina più ambiziosa. Centrocampista e difensore, invece, verranno scelti con più calma.