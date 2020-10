Calciomercato Fiorentina: Il colpo che è rimasto in canna

Lo abbiamo raccontato nella giornata di ieri e diversi quotidiani lo ribadiscono oggi. Per l’attacco il colpo è rimasto in canna. La Fiorentina ha provato in ogni modo a convincere Milik ad arrivare a Firenze. Questo perché il polacco era l’unico profilo considerato in grado di far cambiare volto al reparto avanzato gigliato. Niente Milik, niente punta, questa alla fine è stata la decisione del club. Se ne riparlerà, forse, a gennaio. Nel frattempo vedremo sul campo quale sarà la risposta dei vari Kouame, Cutrone e Vlahovic.

