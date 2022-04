Calciomercato Fiorentina, il prossimo mese decisivo per tre situazione ‘interne’

Come scrive La Nazione, le prossime settimane saranno decisive per arrivare al riscatto di Torreira, 15 milioni all’Arsenal, la tratattiva per un nuovo contratto a Terracciano e il confronto fra società e giocatore che dovrebbe sfociare nel rinnovo di Gaetano Castrovilli.

Ci vorrà invece un po’ più di tempo per arrivare a scrivere qualcosa sulle posizioni di Dragowski (si va comunque nella direzione dell’addio) e su quella di Piatek per il quale esiste un diritto di riscatto (15 milioni) nei confronti dell’Hertha.