Per quanto riguarda il futuro di Arthur Cabral con la maglia della Fiorentina, sarà il mercato a deciderlo e in ogni caso il club viola dovrebbe dotarsi di un sostituto pronto all’uso.

Come scrive La Nazione, da valutare anche l’arrivo di un esterno di attacco in un mese di gennaio che sarà vissuto alla giornata, sulla base dei recuperi di Gonzalez e Sottil. Occhio alle indicazioni che arriveranno in ogni partita, a cominciare dall’amichevole di oggi contro la Primavera.