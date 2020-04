Calciomercato Fiorentina, Juventus offre 50 milioni per Chiesa

C’è Federico Chiesa nell’uovo di Pasqua della Juventus. Il Corriere dello Sport-Stadio pubblica questa notizia che riguarda la Fiorentina in questo giorno di festa. Per andare a dama e aggiudicarsi il giocatore, il club bianconero confida negli ottimi rapporti che ci sono con l’entourage del ragazzo.

Convincere i viola a mollare la presa però non sarà certo facile. Il giornale parla di un’offerta da 50 milioni di euro complessivi pronta per la società viola fatta da una parte in contanti e dal cartellino di Mandragora che verrebbe controriscattato dall’Udinese.