Calciomercato Fiorentina, la soluzione per difendersi dall’assalto del Napoli, c’è!

Un titolare del Napoli con il futuro incerto e un difensore centrale della Fiorentina che è molto apprezzato, dagli azzurri, ma non solo. E’ questa la trama di mercato che viene raccontata quest’oggi dal Corriere dello Sport. Protagonista numero uno è Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare la Campania alla fine di questa stagione. Il club di De Laurentiis ha individuato in Nikola Milenkovic uno dei possibili sostituti del francese.

La Fiorentina però ha una bella arma a disposizione per difendersi da questo assalto e si chiama rinnovo contrattuale. Alla fine di questo campionato le parti si incontreranno e si proverà a trovare un accordo per proseguire in maniera ancora più convinta questo matrimonio.