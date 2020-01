Calciomercato Fiorentina: Per Duncan il Sassuolo deve scendere di almeno 5 milioni rispetto alla richiesta iniziale. Due nomi da depennare dalla lista?

Continua il pressing prolungato per Duncan e Juan Jesus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per Duncan il Sassuolo deve scendere di almeno 5 milioni rispetto alla richiesta iniziale (circa 20). La speranza è di limare le differenze negli ultimi giorni di mercato. Piace Mandragora, ma ad ora non ci sono margini, così come per Vecino. Fofana non è un’opzione. Quasi impossibile anche l’offensiva immediata per De Paul, mentre Cassata (Genoa) può essere un’idea.