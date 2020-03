Calciomercato Fiorentina, Pezzella ai saluti. C’è Rugani pronto a sostituirlo

La Fiorentina continua a tessere le fila per individuare i possibili obiettivi per completare la rosa e per non farsi trovare spiazzata in caso di eventuali addii. Secondo Il Tirreno uno di questi addii potrebbe essere quello di German Pezzella: il centrale in questi mesi è stato accostato a diversi club, dal Napoli a quelli spagnoli fino ovviamente a quelli del proprio Paese, su tutti il River Plate.

Il giocatore, uno dei tre viola ad essere risultato positivo al test sul Coronavirus, in questo momento sta pensando solo a uscire nel migliore dei modi dallo stato di quarantena, poi arriverà il tempo per pensare e organizzare il futuro.

Nel frattempo, si legge ancora sul giornale citato, la Fiorentina ha inserito in agenda già alcuni possibili sostituiti, difensori da inserire in un reparto che dovrebbe affidarsi ancora a Nikola Milenkovic, al brasiliano Igor e all’esperto Martin Caceres per cui è già stata esercitata l’opzione fino al 2021. I nomi più gettonati sono quelli dello juventino Daniele Rugani, di Walter Kannemann del Gremio e del giovane talento Mario Vuskovic dell’Hajduk Spalato.