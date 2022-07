Calciomercato Fiorentina: piace un altro terzino brasiliano

Tramite le conoscenze di Nicolas Burdisso, la Fiorentina continua a monitorare con molta attenzione il mercato del Sudamerica. Secondo quanto riportato da La Nazione, uno dei nomi nuovi accostato al club di Rocco Commisso è Ayrton Lucas.

Di professione terzino sinistro, il brasiliano è in forza al Flamengo, che l’ha preso in prestito dallo Spartak Mosca. Anche Lucas è extracomunitario, per cui prima di poter pensare di affondare il colpo la Fiorentina dovrà liberare un’altra casella oltre a quella di Erick Pulgar.