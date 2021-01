Calciomercato Fiorentina: Prandelli mette i suoi paletti

Il mercato della Fiorentina secondo Cesare Prandelli. L’allenatore viola ha messo alcuni paletti che sono stati anche espletati pubblicamente, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio.

Quali? Intanto è stato ribadito il concetto che la rosa attuale della Fiorentina, a suo giudizio, è troppo ampia (“Abbiamo diversi giocatori scontenti perché abbiamo un gruppo molto più ampio rispetto ad altre realtà”).

Scontenti che vanno, ma scontenti che non devono venire: “Non voglio che arrivino giocatori nelle stesse condizioni da altre squadre”, questo ha specificato ancora Prandelli.

Infine anche un’implicazione tattica: “I giocatori devono essere funzionali al sistema di gioco che stiamo adottando”. Sono ancora le parole del tecnico di Orzinuovi che in sostanza, pur senza nominarlo direttamente, ha fatto capire che non vorrebbe il ripetersi di casi come quello di Callejon che è un elemento avulso al 3-5-2 che la squadra sta adottando nelle ultime settimane.