Calciomercato Fiorentina: Riflettori su Caicedo, il lavoro dei mediatori e i termini di un possibile accordo con la Lazio

Prima il Sassuolo, poi il mercato. All’interno della Fiorentina c’è la massima concentrazione per la sfida di domani sera anche da parte dei dirigenti. Nei prossimi giorni verrà poi fatto il punto sulla campagna acquisti-cessioni da realizzare a gennaio.

Secondo quanto riportato da La Nazione, i riflettori sono accesi su Felipe Caceido, attaccante di proprietà della Lazio. Il suo contratto con i biancocelesti è in scadenza nel 2022 e non esiste una possibilità concreta che si arrivi al rinnovo. Per questo motivo l’ipotesi Fiorentina appare percorribile.

La Lazio potrebbe dire in fretta sì alla cessione del giocatore (valutato 7 milioni di euro), il club viola ne offrirebbe invece due di meno (5 milioni). Il lavoro dei mediatori può portare alla soluzione positiva dell’affare.