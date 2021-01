Calciomercato Fiorentina: Serve un esterno a destra, si batte la pista estera. Torreira? L’Atletico non dà via libera

Un attaccante sì ma anche un esterno a destra, visto che c’è da coprire il vuoto lasciato da Lirola. E’ questo l’altro obiettivo di questo mercato della Fiorentina, secondo quanto riportato da La Repubblica. La ricerca continua anche se non è affatto facile: possibile anche in questo caso che venga battuta la pista estera.

Per quanto riguarda invece l’uomo d’ordine a centrocampo, il preferito sarebbe Torreira ma l’Atletico Madrid per il momento non vuole dare il via libera.