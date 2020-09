Calciomercato Fiorentina: Torna d’attualità la pista Piatek. Con il polacco riconsiderata posizione di Vlahovic

Oltre a Chiesa, la Fiorentina sta lavorando anche su altri fronti di mercato. Dopo la sconfitta rimediata a San Siro è tornata di grande attualità la pista Piatek per l’attacco. La società viola sta pensando di provare a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni. L’Hertha Berlino accetterà queste condizioni?

Un eventuale arrivo del polacco porterebbe la società a ripensare la posizione di Vlahovic, che potrebbe essere ceduto in prestito; le richieste per il serbo non mancano, a cominciare dal Verona.