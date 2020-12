Calciomercato Fiorentina: Torna in ballo un russo per rinforzare l’attacco

Nell’ultima sessione di calciomercato la Fiorentina aveva cercato Aleksandr Kokorin, come confermato dallo stesso attaccante dello Spartak Mosca qualche settimana fa (LEGGI QUI). Secondo quanto riportato da Sportitalia, per l’attacco della Viola rimane ancora in piedi la pista che porta al centravanti russo. In 8 partite di campionato, di cui la metà da titolare, ha segnato due gol.

Tra l’altro, nel contratto triennale firmato con lo Spartak Mosca è stata inserito una clausola davvero particolare. Kokorin restituirà parte del suo stipendio al club russo se segnerà meno di 10 gol nella stagione 2020/2021. Dopo aver vissuto momenti tribolanti della sua carriera per vicende extracampo che lo hanno visto persino in carcere, l’ex Zenit vuole riscattarsi con lo Spartak ma il club capitolino si è cautelato e visto il lungo periodo di assenza dal calcio giocato di Kokorin ha preteso una clausola nel contratto triennale.