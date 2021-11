Calciomercato Fiorentina: Un paio di situazioni da non sottovalutare. Ma sono troppo ‘pregiate’ per i viola?

Borja Mayoral o Julian Alvarez…ma nel mezzo a questi due, per la Fiorentina ci sono almeno un altro paio di situazioni da non trascurare in ambito mercato. Entrambe portano al Sassuolo: il riferimento è a Domenico Berardi e a Gianluca Scamacca.

Il primo è, come sappiamo, è un attaccante esterno e il suo arrivo non risolverebbe in toto i problemi di reparto che ha questa squadra, perché ci sarebbe da prendere comunque anche un centravanti.

Il secondo invece sarebbe alternativo a Vlahovic, per l’immediato e per il futuro.

Il problema essenzialmente con entrambi è uno solo: sono pezzi pregiati per il Sassuolo. Anche troppo costosi per la Fiorentina?