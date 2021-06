Calciomercato Fiorentina: Una maxi-idea da quaranta milioni

Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes. Su questi due giocatori, trattati dalla Fiorentina, si concentra stamani La Nazione. Una maxi idea complessiva da più di 40 milioni di euro.

Le notizie sull’accordo per Oliveira (Porto) sono attese per i prossimi giorni. Forse già nelle prossime ore. La base per portare a Firenze il centrocampista sono ormai chiare: il cartellino costerà (fra soldi alla firma, 16 milioni e superbonus di 4) una ventina di milioni di euro.

Cifra importante, ma che potrebbe non essere la sola sborsata dalla dirigenza viola. Infatti, la Fiorentina continua a battere con decisione la pista Guedes e l’apertura del Valencia per la cessione dell’esterno offensivo c’è. Solo che per arrivare a prenderlo il club viola deve mettere sul piatto un investimento importante. Gli spagnoli sparano alto (30 milioni), i dirigenti della Fiorentina sono fermi a 15.