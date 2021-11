Calciomercato Fiorentina, una situazione ingarbugliata un’offerta al di sotto delle aspettative

Dopo la bella doppietta rifilata al Milan e più in generale dopo lo straordinario 2021 sono molti i tifosi a chiedersi che fine farà il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Quello che sembra ormai scontato è che il serbo classe 2000 non prolungherà il suo contratto. Una decisione che non ha fatto piacere alla società e ai tifosi, che vedranno andare via probabilmente già a gennaio il loro bomber. Il giocatore è desiderato da molti club. La Fiorentina ha alte aspettative per la cessione del suo cartellino. Inoltre bisogna vedere le tempistiche dell’operazione, in quanto il club di Commisso non vuole privarsi del giocatore nel mercato invernale. Questo perché l’attaccante è salito già a 12 reti stagionali, aiutando i viola a salire in classifica e a passare il turno in Coppa Italia.

Commisso ritrova una squadra tornata tra le big del calcio italiano dopo stagioni buie, con una classifica che sorride. Il ritorno del presidente servirà soprattutto però per definire in maniera precisa e puntuale la strategia societaria intorno a Dusan Vlahovic. Bisognerà capire come muoversi nel mercato di gennaio, ben consci che l’aspetto economico conta ma allo stesso tempo c’è un lato tecnico da salvaguardare.

Bisognerà trovare una tattica adeguata in quanto il mancato rinnovo mette in una posizione difficile i gigliati. Inoltre non bisogna sottovalutare l’impatto che ha Vlahovic sulla squadra, capace di trascinarla alla vittoria, per questo motivo Commisso vorrebbe tenerlo fino all’estate e cercare di portare la Fiorentina in Europa. Infine la paura del presidente è che il ragazzo e i suoi manager possano aver già trovato un accordo con un altro club, che potrebbe essere anche la Juventus. Uno scenario che la Fiorentina vorrebbe evitare per una serie di motivi, negativi sia dal lato calcistico che di immagine, ma su questo Commisso ha già ampiamente rassicurato tutti di aver imparato dagli errori del passato.

Mancano venti milioni all’appello

Già, la Juventus. La società bianconera sembra avere l’intenzione di puntare sull’attaccante serbo, protagonista di questa Serie A. I bianconeri nella sessione invernale di calciomercato punteranno a rinforzarsi, grazie anche ai 25 milioni di euro che arriveranno dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport è stata presentata un’offerta alla Fiorentina da 50 milioni di euro per Vlahovic, inferiore però ai 70 della richiesta. La formula sarebbe ben diversa rispetto ai 60 (circa) per Chiesa pagabili in comode rate. Una situazione sicuramente ingarbugliata. Sarà interessante osservare le quote dei principali bookmakers italiani e dei casino non AAMS, per capire quale sarà la destinazione futura del giocatore.