Calciomercato Fiorentina: Uno steccato economico definito. Serviranno molta fantasia e…prestiti

Che tempo farà sul mercato della Fiorentina? Che sessione sarà quella portata avanti dai viola? Per parlare di questo, su La Nazione, vengono prese come punto di partenza le parole dette dal presidente Commisso, che ha dichiarato di voler finanziare nell’ambito di disponibilità realizzate principalmente grazie alle plusvalenze. Non 150 milioni come “molti pensavano o scrivevano senza sapere”, ma 50. E in quattro anni.

Sarà un’estate movimentata fra arrivi e addii, perché sono molti i giocatori che servono o che sono in bilico e, in assenza di altre partenze ‘pesanti’, il primo pensiero va su Milenkovic, all’interno di uno steccato economico così definito serviranno molta fantasia e probabilmente molti prestiti.