Calciomercato Fiorentina: Un’operazione in dirittura d’arrivo e un’altra ancora da sistemare. Ma spunta l’alternativa

Mancano veramente pochi giorni all’inizio del calciomercato invernale. E la Fiorentina ha intenzione di arrivarci con le idee chiare. Tutto su Jonathan Ikonè e probabilmente su Borja Mayoral: quella per il francese è un’operazione in dirittura d’arrivo, a tal punto che è atteso a Firenze all’inizio del 2022.

Per quanto riguarda l’attaccante spagnolo, c’è ancora qualche dettaglio da limare con il Real Madrid. Se il club spagnolo accetterà la proposta della Fiorentina, Mayoral sarà un giocatore viola. Nel caso invece i Blancos ritenessero di chiudere solo sulla base della cessione a titolo definitivo (acquisto a gennaio o a giugno), i viola si riservano ancora qualche tempo per ridiscutere la trattativa e quindi prendere una decisione definitiva.

Anche per questo la Fiorentina è in stretto contatto con il Porto per valutare la possibilità di portare a Firenze (in prestito) l’attaccante Martinez che piace a Barone e Burdisso e che Italiano considera comunque una buona pedina per sostituire Kokorin. A riportarlo è La Nazione.