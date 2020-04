Calciomercato Fiorentina, voci sempre più insistenti su un interessamento per Carrascal. E c’è una clausola rescissoria…

Arrivano voci di mercato insistenti dall’Argentina anche per quanto riguarda la Fiorentina. Secondo quanto riporta TNT Sports, la Fiorentina starebbe sondando seriamente il trequartista colombiano Jorge Carrascal, classe 1998 attualmente in forza al River Plate. Carrascal, il cui cartellino è per il 90% di proprietà del River Plate, ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro