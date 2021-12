Calciomercato, Milan pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina: ecco gli obiettivi

Il Milan in corsa scudetto, visto il recente infortunio di Kjaer, punta a rinforzarsi nella finestra di mercato di gennaio. Ed ecco che subentra quello che potremmo definire un possibile “conflitto di interessi” su tre giocatori, uno che veste già viola e altri due possibili obiettivi di Pradé.

Nel dettaglio, parlando del primo caso e del settore difensivo, si tratta di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace alla dirigenza rossonera, in emergenza nel voler aggiungere alla rosa un difensore di qualità visto l’infortunio del danese. Ma il numero 4 viola difficilmente lascerà Firenze, dopo aver rinnovato la scorsa estate ed essendo titolarissimo e al centro del progetto di Italiano.

Passando al reparto offensivo, il Milan mette gli occhi su due attaccanti da mesi accostati alla Fiorentina: Julian Alvarez del River Plate (sul quale si prevede un’asta tra i maggiori club europei) e Gianluca Scamacca del Sassuolo, come, tra l’altro, l’opinionista ed ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha dichiarato: “Né Ibra né Giroud sono eterni e per il futuro punterei su Julian Alvarez, ottimo rinforzo in chiave scudetto. Più a lungo termine invece punterei su Scamacca“.