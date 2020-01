Caldara torna a Bergamo e potrebbe incontrare subito la Fiorentina

Dopo aver totalizzato solo due presenze, oltretutto non in Serie A ma in Coppa Italia e in Europa League, il difensore centrale del Milan Mattia Caldara nelle ultime ore sta ultimando il suo trasferimento all’Atalanta. Dopo due stagioni il difensore classe ’94 torna a vestire la maglia nerazzurra della Dea.

Caldara, una volta ufficializzato l’acquisto, dovrebbe aggregarsi alla squadra già nella giornata di domani, alla ripresa degli allenamenti dopo la sfida di questa sera contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini avrebbe già pensato ad una convocazione per Caldara per la prossima sfida: la gara di mercoledì pomeriggio in Coppa Italia contro la Fiorentina.