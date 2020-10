Callejon a fare il Chiesa. La prima volta di Barreca e si cambia anche in porta

Come cambia la Fiorentina in vista del Padova? Difficile prevedere in toto cosa passa per la testa di Iachini, però qualche indicazione già c’è. Intanto in porta dovrebbe esserci Terracciano al posto di Dragowski, come da tradizione. Si va verso un avvicendamento sulla sinistra con Barreca che prenderebbe il posto di Biraghi: sarebbe l’esordio in gigliato per lui. Callejon in campo? Probabile e potrebbe essere dirottato sulla destra a fare quello per cui era stato preso, ovvero l’esterno di destra alla Chiesa.

0 0 vote Article Rating